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«دبي تبادر»: تقليل استخدام 234 ألف قارورة مياه بلاستيكية
«دبي تبادر»: تقليل استخدام 234 ألف قارورة مياه بلاستيكية
24 مارس 2022 00:55

دبي (وام)

حققت مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منتصف فبراير الماضي نتائج إيجابية واعدة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام. وتمكنت مبادرة الاستدامة التي تم إطلاقها بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وعلى مدار شهر واحد من تقليل استعمال نحو 234 ألف قارورة مياه بلاستيكية سعة 500 مل المعدة للاستخدام مرة واحدة، وفي ذات الوقت تم استهلاك أكثر من 117 ألف لتر من المياه من أجهزة مياه الشرب المجانية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. 
وأعلنت المبادرة إضافة خمسة أجهزة شرب مياه جديدة في وجهات وحدائق عامة كما أعلنت المبادرة عن انضمام مجموعة من الرعاة الجدد. وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يسرنا وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، الإعلان عن إضافة خمسة أجهزة شرب مياه جديدة في مواقع مختلفة في المدينة، وذلك ضمن مبادرة دبي تبادر مشيرا إلى نجاح المبادرة في تحقيق هدف قيادتنا الرشيدة المتمثل بتعزيز مكانة دبي وجهة مستدامة رائدة عالمياً ويتماشى مع الرؤية الطموحة لدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. 

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