بلدية دبي: إنجاز 62% من مركز معالجة النفايات

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي إنجاز 62% من «مركز دبي لمعالجة النفايات» في منطقة ورسان، وهو المشروع الأكبر من نوعه والأكثر كفاءةً عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة.

وأشارت البلدية أن عدد ساعات العمل في المشروع فاق 8.3 مليون ساعة، حيث تتولى 30 شركة تنفيذ أعمال المقاولة والتوريد والخدمات الاستشارية. وبحلول عام 2024، سيعالج المركز يومياً ما يقارب 5666 طناً من النفايات الصلبة عبر 5 خطوط حرق، ليتم تحويلها إلى طاقة تغذي شبكة الكهرباء المحلية بحوالي 200 ميغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة.

وقال المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، إن «مركز دبي لمعالجة النفايات» هو مشروع استراتيجي ضخم بأبعاد تنموية واقتصادية وبيئية مُستدامة، حيث يعد الأول عالمياً من حيث الحجم وكفاءة آليات العمل، ويمتد على مساحةٍ إجمالية تتجاوز 400 ألف متر مربع، بقدرة تشغيلية تتيح معالجة 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً وتحويلها إلى طاقة ستغطي احتياجات مركز دبي للنفايات، بالإضافة إلى محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ورسان، بكمية تعادل احتياجات ما يزيد على 135 ألف منزل.

وأضاف: «نواصل في بلدية دبي تنفيذ مشاريع استراتيجية محورها رفاهية المجتمع وحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الحيوية.