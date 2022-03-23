اليوم 07:52
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية
منصور بن زايد
23 مارس 2022 19:37

عقد مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس المجلس - عبر الاتصال المرئي - وأعضاء المجلس ومديره العام. 
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية دور الصندوق الريادي في مساندة الدول النامية ودعمها لتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن جهود الصندوق خلال السنوات الماضية كان لها تأثير كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات البارزة في مجال العمل التنموي العالمي. 
وأشار سموه إلى الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الصندوق في مساندة الشركات الإماراتية ومنحها فرصاً استثنائية تمكنها من توسعة نطاق الأعمال خارج دولة الإمارات إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية من خلال توفير حلول تمويلية لتنمية الصادرات الوطنية ووصولها إلى الأسواق العالمية. 
وبحث مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وناقش نشاط الصندوق ومراحل إنجاز المشاريع الممولة في عدد من الدول المستفيدة، والخطط المستقبلية ووافق على تمويل عدد من المشاريع التنموية التي استوفت شروط التمويل. 

من جانبه، قدم سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الإدارة، وسمو نائب الرئيس، وأعضاء المجلس على اهتمامهم وجهودهم الحثيثة ودعمهم المتواصل لمسيرة عمل الصندوق، ومتابعة برامجه وخططه وأهدافه المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على تمكين الصندوق من تحقيق أهدافه وغاياته في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية. 
وأضاف سعادته أن "الصندوق يساهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، لمواكبة ما حققته دولة الإمارات من إنجازات تاريخية على مدار الخمسين عاماً الماضية، والمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من مسيرتها التنموية الملهمة على مدى العقود الخمسة المقبلة".
 جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية استفادت منها 103 دول في مختلف قارات العالم، بقيمة تصل إلى 105 مليارات درهم، فيما بلغ حجم استثمارات الصندوق 11 مليار درهم. 

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©