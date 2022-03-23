الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً حاراً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة زتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 17:43 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند 22:15. في بحر عمان، الموج خفيف أيضاً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:49 والمد الثاني عند الساعة 01:30 والجزر الأول عند الساعة 07:57 والجزر الثاني عند الساعة 20:20.