«تراث الإمارات» يجذب جمهور «المهرجان البحري»

جذبت فعاليات وأنشطة نادي تراث الإمارات، في مهرجان التراث البحري الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في الفترة من 18 إلى 27 مارس الجاري، على كورنيش أبوظبي، اهتمام جمهور المهرجان الذي حرص على معرفة جوانب التراث الإماراتي المختلفة، والتفاعل مع الأنشطة المتنوعة والورش التراثية التي يقدمها النادي.وشهد جناح مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي حراكاً ملحوظاً من زوار المهرجان، حيث استقطبت الإصدارات التي يعرضها الجناح جمهور المهتمين بتراث دولة الإمارات، لاسيما العناوين ذات الصلة بالتراث البحري مثل «الأطلس البحري لإمارة أبوظبي» بنسختيه العربية والإنجليزية، كتاب «البحر في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة»، كتاب «الغوص في دولة الإمارات العربية المتحدة»، كتاب «ملامح من تاريخ اللؤلؤ في الخليج العربي»، وكتاب «الثروة السمكية في الإمارات»، وسواها من الإصدارات التراثية المهمة، إضافة إلى أعداد مجلة «تراث» التي يصدرها النادي. وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، إن مشاركة المركز جاءت لدعم رسالة النادي وإبراز أهدافه ودوره في الحفاظ على تراث الدولة، ولاسيما التراث البحري، حيث يمتلك النادي تجربة عريقة ومعارف ثرية في هذا المجال، وهو من أولى المؤسسات على مستوى الدولة التي اهتمت بتوثيق التاريخ والتراث البحري. وأكدت المنصوري أن التراث البحري من الجوانب المهمة التي يوليها المركز عناية واهتماماً منذ فترة طويلة، من خلال التوثيق وإصدار العديد من الكتب في هذا الجانب. كما نوهت المنصوري بأن جناح المركز يحتوي أيضاً على معرض للصور التاريخية، ومن أبرزها مجموعة صور توضح مراحل تطور كورنيش أبوظبي. وأضافت أنه من المقرر أن ينظم المركز ضمن مشاركته في المهرجان محاضرة بعنوان «جهود الحفاظ على التقاليد البحرية في أبوظبي.. نادي تراث الإمارات نموذجاً ورؤية وتطبيقاً» وذلك يوم 27 مارس. وتتواصل بطولة الألعاب الشعبية التي ينظمها النادي ضمن مشاركته في مهرجان التراث البحري، حيث تأهل فريقا «دلما» و«أبو الأبيض» إلى نهائي لعبة «الميت»، التي تُقام في 26 مارس، فيما تأهلت فرق «طنب الكبرى»،«طنب الصغرى»،«غناطة»، و»داس«إلى نهائي لعبة «القبة ومسطاع» التي تُقام في 26 مارس. وكانت تصفيات لعبة «القبة ومسطاع» جرت في 4 جولات يومي الأحد والثلاثاء بمشاركة 6 فرق. وفاز فريق تراث الإمارات بالمرتبة الأولى في نهائيات لعبة «التبة» التي جرت مساء الاثنين الماضي، وحل في المركز الثاني فريق«ساس النخل»، وفي المركز الثالث فريق«ياس»، وكانت تصفيات لعبة «التبة» جرت على جولتين بمشاركة 4 فرق. وتُقام اليوم الأربعاء 23 مارس تصفيات ونهائيات لعبة «صياد السمك»، فيما يشهد يوم غد الخميس تصفيات ونهائيات لعبة «عنبر»، وتُقام يوم الجمعة 25 مارس تصفيات لعبة «المطارحة» في جولتين، يتأهل منهما الفائزون إلى النهائي يوم 26 مارس. وتقدم الخبيرات التراثيات التابعات للنادي مجموعة من الورش الحية عن الحرف النسائية التراثية، منها ورشة صناعة البرقع أو «قرض البراقع»، التي تتضمن شرحاً لطريقة صناعة البرقع، وما تُستخدم فيه من أدوات وأقمشة، بهدف تحفيز الفتيات الصغيرات للحفاظ على هذا الرمز وتعريف الثقافات الأخرى بالهوية والتراث الإماراتي. ويُعد البرقع من أهم مكونات الأزياء الشعبية التقليدية، وأداة من أدوات الزينة عند النساء قديماً، ويرمز إلى الحشمة والأصالة، وله فوائد صحية للمرأة، إذ يقيها أشعة الشمس عندما تخرج من البيت، ويضفي الجمال والنضارة على وجهها. وتتضمن الورش حرفة صناعة التلي، وهي واحدة من أقدم صناعات التطريز في الإمارات، وتُعد جزءاً مهماً من زينة المرأة، حيث تستخدم خيوط التلي في تطريز وتزيين الملابس بأشكال مختلفة. ولحرفة التلي أنواع كثيرة، حسب حجم الخيط والزخرفة فيه.