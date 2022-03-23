إتاحة العمل عن بعد والدوام المرن بدبي خلال رمضان

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي، بحيث تكون ساعات العمل الرسمي في الهيئات والدوائر والمؤسسات في إمارة دبي، في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع، طيلة الشهر الفضيل.

وقالت الدائرة في تعميم، بهذه المناسبة، إن على الجهات الحكومية تحديد ساعات العمل للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، وبما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية لكل جهة، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة.

وحرصاً على إيجاد التوازن الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الترابط الإجتماعي والتلاحم الأسري بين الموظفين وذويهم، أتاحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للجهات الحكومية في دبي تطبيق أنظمة الدوام المرن والعمل عن بعد، خلال شهر رمضان المبارك، وبما يتماشى مع القرارات المنظمة للعمل المرن ونظام العمل عن بُعد، في حكومة دبي، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل.