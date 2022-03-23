اليوم 07:51
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
إتاحة العمل عن بعد والدوام المرن بدبي خلال رمضان
إتاحة العمل عن بعد والدوام المرن بدبي خلال رمضان
23 مارس 2022 14:47

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي، بحيث تكون ساعات العمل الرسمي في الهيئات والدوائر والمؤسسات في إمارة دبي، في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع، طيلة الشهر الفضيل.
وقالت الدائرة في تعميم، بهذه المناسبة، إن على الجهات الحكومية تحديد ساعات العمل للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، وبما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية لكل جهة، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة.

وحرصاً على إيجاد التوازن الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الترابط الإجتماعي والتلاحم الأسري بين الموظفين وذويهم، أتاحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للجهات الحكومية في دبي تطبيق أنظمة الدوام المرن والعمل عن بعد، خلال شهر رمضان المبارك، وبما يتماشى مع القرارات المنظمة للعمل المرن ونظام العمل عن بُعد، في حكومة دبي، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل.

دبي
آخر الأخبار
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©