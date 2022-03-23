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الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس الباراغواي
عبدالله بن زايد خلال لقائه نائب رئيس الباراغواي والوفد المرافق (تصوير: سعيد جمعوه)
23 مارس 2022 14:02

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي هوغو فيلاسكيز نائب رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

واستعرض سموه ومعالي هوغو فيلاسكيز مشاركة جمهورية الباراغواي الصديقة في إكسبو 2020 دبي، ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون الدولي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي هوغو فيلاسكيز، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الباراغواي ودول أميركا اللاتينية الصديقة في المجالات كافة.

من جانبه أشاد معالي هوغو فيلاسكيز بالتنظيم المتميز لإكسبو 2020 دبي.. مؤكداً على الفرص الواعدة التي أتاحها هذا الحدث العالمي لكافة الدول المشاركة من أجل تعزيز خططتها التنموية على مختلف الأصعدة. وأعرب معاليه عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.. مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة غير المقيم لدى باراغواي.

عبدالله بن زايد
إكسبو 2020 دبي
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