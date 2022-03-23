شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني تُحذران من 5 أسباب لاشتعال المركبات

حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني من خمسة أسباب تؤدي إلى اشتعال الحرائق بالمركبات وهي في معظمها ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية موضحة أن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية مثل البلاستيك والمطاط وغيرها.

وأكد المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير أدارة السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني على ضرورة الوقاية من حوادث حرائق السيارات من خلال تنفيذ الصيانة من قبل فني مختص وذلك وقايةً للمركبة وحمايةً لمستخدميها وإجراء الصيانة الدورية للمركبة والتعامل مع ورش تصليح متخصصة وذلك لان الورش غير المتخصصة قد يقوم عمالها بإصلاح عطل ما إلا انهم قد يتسببون في أعطال أخرى والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة.

وأوضح الرائد دكتور مهندس عادل نصيب الصقري رئيس قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية بشرطة ابوظبي أن هناك خمس أسباب لحرائق المركبات منها الإضافات الجوهرية غير المطابقة للقياسات والمواصفات المعتمدة وأيضاً ترك مواد سائلة قد تحتوي على مواد سريعة الاشتعال بالمركبة واستخدام السائقين للمنتجات غير الأصلية وغير المتوافقة مع نظام كهرباء المركبة مما يؤدي إلى التماس وحريق والسبب الرابع هو عدم فصل الأجهزة الكهربائية داخل المركبة خاصة في فصل الصيف وأيضاً من الأسباب تركيب قطع إضافية في المركبة عن طريق فني غير متخصص.