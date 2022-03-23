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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس باكستان باليوم الوطني لبلاده
خليفة بن زايد
23 مارس 2022 10:02

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
باكستان
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