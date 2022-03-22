الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة، خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
- الأربعاء الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، حار وصحو نهاراً وغائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
- الخميس الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية، حار وصحو نهاراً وغائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
- الجمعة الطقس: حار وصحو نهاراً وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية. الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بعد الظهر خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً غرباً مساءً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
- السبت الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، مغبر وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق ، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل. الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س. حالة البحر: مضطرب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.
- الأحد
الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً، انخفاض آخر في درجات الحرارة. الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س. حالة البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.