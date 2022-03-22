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الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
العاصمة أبوظبي
23 مارس 2022 00:29

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة، خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

- الأربعاء
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، حار وصحو نهاراً وغائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق. 
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. 

- الخميس
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية، حار وصحو نهاراً وغائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق. 
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. 

- الجمعة
الطقس: حار وصحو نهاراً وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية. 
الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بعد الظهر خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً غرباً مساءً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

- السبت
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، مغبر وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق ، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل. 
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س. 
حالة البحر: مضطرب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان. 

- الأحد 

الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً، انخفاض آخر في درجات الحرارة. 
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س. 
حالة البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان. 

المصدر: وام
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