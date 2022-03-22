تنبيه من شرطة أبوظبي

نشرت شرطة أبوظبي، مساء اليوم، تحذيراً للسائقين طالبة منهم «توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب». ودعت الشرطة، في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، السائقين «للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية». من جانبه، ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها. وأضاف المركز أن الرؤية «قد تنعدم أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجزر وذلك من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الساعة 09:30 من صباح يوم الأربعاء».