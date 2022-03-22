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الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم
محمد بن زايد: الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم
22 مارس 2022 23:03

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والعمل المشترك من أجل تنميتها والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها، إضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 وهنأ سموه، خلال الاتصال، الرئيس إلهام علييف بمناسبة تدشين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مؤخراً، «محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهرضوئية» بقدرة إنتاجية 230 ميجاواط، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة، ودعم خططها ومشروعاتها في هذا الشأن. 
وتطرق الاتصال إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا. 
وفي هذا السياق، شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن دولة الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
أذربيجان
إلهام علييف
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