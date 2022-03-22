حاكم رأس الخيمة يستقبل لجنة «تيري فوكس»

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة ستواصل دعمها للجهود والمبادرات الخيرية، الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ رسالة الإمارات القائمة على العطاء لكل ما فيه خير الإنسان والإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أعضاء اللجنة المنظمة لسباق «تيري فوكس» الخيري، وتسليم سموه ريعه إلى وفد «جامعة الإمارات» في العين، لاستكمال بحوثها العلمية الخاصة بأمراض السرطان. وثمن سموه جهود اللجنة المنظمة وجميع الأفراد والجهات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح هذه الفعالية المجتمعية الهادفة التي تقام منذ أعوام في رأس الخيمة.

تجدر الإشارة إلى أن السباق قد نُظم في رأس الخيمة خلال شهر فبراير الماضي، برعاية كريمة من سموه، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وشارك فيه عدد كبير من أفراد المجتمع. من جانبهم، أعرب القائمون على السباق عن جزيل شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه ورعايته المتواصلة لهذه المبادرة الخيرية والإنسانية النبيلة التي تنظم إحياءً لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، وتهدف إلى جمع الأموال لدعم أبحاث السرطان.