«تنفيذي الشارقة» ينظم المراسي البحرية

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. وناقش الاجتماع، الذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت الاطلاع على سير الأعمال الحكومية وخطط تطويرها، ومناقشة المشروعات القانونية والخدمية المستقبلية.

وأصدر المجلس القرار رقم «11» لسنة 2022 م بشأن تنظيم المراسي البحرية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تسري أحكامه على ملاك الوسائل البحرية التي تتخذ من المراسي في الإمارة مكاناً لرسوها أو وقوفها. ووفقاً للقرار، تتبع المراسي الجهات التالية:1. المراسي العامة المنشأة في المياه البحرية للإمارة تتبع البلديات. 2. المراسي المنشأة في موانئ الإمارة تتبع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة. 3. المراسي الاستثمارية المخصصة من قبل حكومة الإمارة تتبع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. كما نظم القرار اختصاصات الجهات المعنية بالمراسي حول إنشاء المراسي وإدارتها والإشراف عليها. واطلع المجلس على تقريري أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربعين الثالث والرابع من عام 2021 م، وتضمن التقريران أبرز المؤشرات حول أداء الموازنة وفقاً لقطاعات الإدارة الحكومية والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.