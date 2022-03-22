عمار النعيمي: رعاية كبار المواطنين أولوية

عجمان (وام)

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الثالثة لعام 2022 والتي عقدت في مجلس «الأمين» بمنطقة مشيرف.

وأشار سموه إلى أن اجتماع المجلس في مجالس الأحياء جاء تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات الاجتماعية التي ستظل محور اهتمام الحكومة والتي تحرص على تعزيزها من خلال مشاريعها ومبادراتها.

واطّلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الجلسة، على عرض حول الرعاية الأولية لكبار المواطنين وتقرير عن مجالس الأحياء لتعزيز مشاركة المجتمع في بناء مستقبل عجمان، كما اطّلع سموه على تقرير القدرة التنافسية الذي يسهم في تحقيق هدف الإمارة في تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمار. واستعرض المجلس عرضاً حول الرعاية الأولية لكبار المواطنين، ويهدف التوجه نحو برامج متخصصة لكبار المواطنين إلى استحداث آليات متابعة للأوضاع الصحية والمعيشية، ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين. واطلع رئيس وأعضاء المجلس على تقرير «مجالس الأحياء» التي جاءت فكرتها لترسّخ الهوية الوطنية لدولة الإمارات ولتشجيع المشاركة المجتمعية ونشر الوعي وتنمية الحس الوطني.

خدمات لوجستية تجارية

تستفيد عجمان من خدمات لوجستية تجارية جيدة جداً متفوقة على غيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأسهم توفير عدد أكبر من المؤشرات على مستوى الإمارة في عام 2021 في إظهار القدرات التنافسية للإمارة بشكل أفضل مما كانت عليه في عام 2020، حيث تحسن الترتيب التنافسي الكلي للإمارة في أغلب المؤشرات. واطلع أعضاء المجلس على استعدادات فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الأنشطة الرمضانية في الإمارة والاشتراطات التي سيتم تطبيقها.