«خليفة التربوية» تستشرف آفاق تعليم الطفولة المبكرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أهمية الرعاية التي تحظى بها مسيرة الطفولة المبكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الرعاية التي هيأت لتلك الفئة الغالية بيئة محفزة على التنشئة الاجتماعية، والصحية، والتعليمية السليمة التي تفتح أمامها آفاقاً واسعةً للتعليم والنمو، ومواكبة ما يشهده العصر من تطورات علمية وتقنية في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة ضمن برنامج التعريف بالمجال الجديد الذي طرحته وهو مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وأقيمت الجلسة عن بعد تحت عنوان «نحو تعليم متميز للطفولة المبكرة»، وتحدث فيها كل من الدكتورة سارة روجرز المدير التنفيذي للخدمات التعليمية في الطفولة المبكرة، وكويست دايركت في دبي، والدكتورة آسيا فوستر مدير برنامج التعلم المبكر المجلس الإقليمي لأمريكا الوسطى، وأدار الجلسة الدكتور فيليب كويرك العميد التنفيذي للتربية بكليات التقنية العليا. وفي بداية الجلسة أشار الدكتور فيليب كويرك إلى أهمية هذه التي تقدم للجمهور تعريفاً حول المجال الجديد لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والذي يهدف إلى تعزيز المجالات الاجتماعية والبدنية والذهنية والفكرية والإبداعية والنفسية والمعرفية والعاطفية المختلفة في سنوات التعليم المبكر والطفولة، وإثراء برامج التعليم المبتكرة المتميزة، بالأبحاث والدراسات والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس المتطورة في مجال التعليم المبكر، وتحفيز المعلمين مبدعي التغيير من خلال أفضل الممارسات والابتكار في مجال التعليم المبكر.

تحسين نتائج تعليم الطفل

تحدثت الدكتورة سارة روجرز عن فئة أفضل البحوث والدراسات وأثرها في هذا المجال قائلة: لطالما تم الاعتراف بأهمية توفير الجودة العالية في الطفولة المبكرة لتحسين نتائج تعليم الطفل من قبل هؤلاء التربويين المتحمسين لمنح كل طفل أفضل بداية ممكنة في الحياة.