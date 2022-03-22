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شراكة بين «الاتحادية للشباب» ومركز محمد بن راشد للفضاء
شراكة بين «الاتحادية للشباب» ومركز محمد بن راشد للفضاء
23 مارس 2022 01:17

دبي (الاتحاد)

أعلنت كل من المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز محمد بن راشد للفضاء تعاونهما في العمل على مشاريع مشتركة في قطاع الفضاء، بما يرتبط بإشراك الشباب في المشاريع الفضائية، وتقديم فرص تدريب لهم، وفرص لإطلاق مشاريع تجارية تخدم القطاع، والعمل على حملات إعلامية ومجتمعية ترتبط بهوية المشاريع الفضائية. جاء ذلك خلال لقاء سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وسالم حميد المري مدير العام للمركز، وفرق العمل المشتركة من أعضاء فريق المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز محمد بن راشد للفضاء. واطلع وفد المؤسسة خلال زيارته للمركز على مختبرات الفضاء وغرفة التحكم، وتعرف على مشاريع المركز والأنظمة الذكية، ومختبرات تصنيع الأقمار الصناعية والبرامج الخاصة بما فيها مشروع القمر الصناعي الإماراتي الجديد «MBZ-Sat»، ثاني قمر صناعي إماراتي يبنيه ويطوره بالكامل فريق من المهندسين الإماراتيين، كما تم عرض مجموعة من المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية للمركز التي يعمل عليها شباب الإمارات.

مركز محمد بن راشد للفضاء
المؤسسة الاتحادية للشباب
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