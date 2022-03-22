وزارة «الدفاع» تشارك في معرض الدوحة للدفاع البحري

الدوحة (وام)

شارك اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، يرافقه وفد من كبار ضباط القوات البحرية، في فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري «ديمدكس 2022».

واطلع وفد وزارة الدفاع خلال جولة شملت أجنحة شركات وطنية وعالمية مشاركة في معرض الدفاع البحري على آخر مستجدات قطاع الصناعات البحرية العسكرية. كما التقى اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان عدداً من العارضين واطلع على آخر التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض وكل ما هو جديد ومتعلق بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات، وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية المعروضة من قبل أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية وعالمية.