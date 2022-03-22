اليوم.. انطلاق تمرين التحالف الأمني الدولي الافتراضي

دبي (وام)

تنطلق اليوم أعمال تمرين التحالف الأمني الدولي الافتراضي/ISALEX 2.0/ الأول من نوعه عالمياً من خلال استخدام العالم الافتراضي/METAVERSE/ في خطوة تعزز الأمن السيبراني وتؤكد أهمية استشراف المستقبل، وتعزيز الجاهزية الأمنية ومواكبة التغييرات والتحديثات باستخدام حلول ورؤى تطلعية.

ويشارك في التمرين الذي يحاكي عدة سيناريوهات أمنية مفترضة، ممثلو وزارات الداخلية وقوى إنفاذ القانون من 10 دول أعضاء في التحالف الأمني الدولي، بما فيها ممثلون عن فرق تكتيكية وتقنية متخصصة بالأمن السيبراني ووحدات التدخل السريع والإعلام والاتصالات والدفاع المدني وإبطال المتفجرات، وخبراء التواصل الاستراتيجي والخبراء القانونيون وفرق التحقيق، حيث تتواجد هذه الفرق في غرف العمليات ومراكز القيادة والسيطرة في البلدان العشرة المشاركة، وتتواصل هذه الفرق من خلال تقنيات الاتصالات المرئية وعبر تقنيات العالم الافتراضي، وقد اتخذت وزارة الداخلية الإماراتية غرفة عملياتها الكائنة بإكسبو 2020 دبي.