اليوم 07:48
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
اليوم.. انطلاق تمرين التحالف الأمني الدولي الافتراضي
اليوم.. انطلاق تمرين التحالف الأمني الدولي الافتراضي
23 مارس 2022 01:17

دبي (وام)

 تنطلق اليوم أعمال تمرين التحالف الأمني الدولي الافتراضي/ISALEX 2.0/ الأول من نوعه عالمياً من خلال استخدام العالم الافتراضي/METAVERSE/ في خطوة تعزز الأمن السيبراني وتؤكد أهمية استشراف المستقبل، وتعزيز الجاهزية الأمنية ومواكبة التغييرات والتحديثات باستخدام حلول ورؤى تطلعية.
ويشارك في التمرين   الذي يحاكي عدة سيناريوهات أمنية مفترضة، ممثلو وزارات الداخلية وقوى إنفاذ القانون من 10 دول أعضاء في التحالف الأمني الدولي، بما فيها ممثلون عن فرق تكتيكية وتقنية متخصصة بالأمن السيبراني ووحدات التدخل السريع والإعلام والاتصالات والدفاع المدني وإبطال المتفجرات، وخبراء التواصل الاستراتيجي والخبراء القانونيون وفرق التحقيق، حيث تتواجد هذه الفرق في غرف العمليات ومراكز القيادة والسيطرة في البلدان العشرة المشاركة، وتتواصل هذه الفرق من خلال تقنيات الاتصالات المرئية وعبر تقنيات العالم الافتراضي، وقد اتخذت وزارة الداخلية الإماراتية غرفة عملياتها الكائنة بإكسبو 2020 دبي.

التحالف الأمني الدولي
الأمن السيبراني
إكسبو 2020 دبي
إكسبو
آخر الأخبار
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
الرياضي
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©