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مؤتمر علمي حول «الحياة الاجتماعية» في زمن «كورونا»
حسين العثمان متحدثاً عن بعد (من المصدر)
23 مارس 2022 01:17

الشارقة (الاتحاد)

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، المؤتمر الدولي الثاني بعنوان: «ديناميات الحياة الاجتماعية في زمن جائحة كورونا وما بعدها.. مقاربة الحياة الأسرية، والتعليم، والتنمية المستدامة»، وذلك لمناقشة الحلول والاستراتيجيات التطويرية للحياة الاجتماعية بعد انتهاء الجائحة، بمشاركة 36 باحثاً وأكاديمياً من الدولة، و56 مشاركاً من مختلف دول العالم. 
وتمت مناقشة التصورات المستقبلية للحياة الاجتماعية للأسر في مختلف الدول العربية بعد انتهاء جائحة كورونا، وشكل العملية التعليمية، وخطط التنمية المستدامة المقامة أثناء الجائحة وما بعدها، وذلك ضمن أكثر من 90 ورقة بحثية ودراسة علمية، تُعرض خلال 16 جلسة نقاشية على مدار يومين، إلى جانب الجلسة الختامية للمؤتمر.
وأشار الدكتور حسين العثمان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، في كلمته إلى حقيقة ظهور ديناميات جديدة في المجتمع لمواجهة تحديات جائحة كورونا على مستوى الأسرة والمدرسة والجامعة والاقتصاد ككل، والتي سيتناولها العلماء والباحثون في أوراقهم العلمية المتنوعة، والذين بلغ عددهم أكثر من 90 باحثاً من الدولة وخارجها.

جامعة الشارقة
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
كورونا
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