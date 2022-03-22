«الإمارات الصحية» تستضيف صحفيين في مختبر الابتكار

دبي ( الاتحاد)

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أمس «مختبر الابتكار الإعلامي» الأول في مقر القياد العامة لشرطة دبي، بحضور مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة، إلى جانب عدد من الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية المرئية والمقروءة، بالإضافة إلى المنصات والمواقع الإخبارية في الدولة.

وشهد المختبر عقد جلستين اشتملت الأولى على 4 محاور رئيسية، تضمنت عصفاً ذهنياً لـ«محور الشباب والدور الفاعل في صناعة محتوى إعلامي رائد عالمياً»، ومحور «دور الإعلام في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الخدمات الصحية»، بالإضافة إلى محور «المنظومة الإعلامية لقطاع الخدمات الصحية وطموحات المستقبل»، ومحور «الإعلام الاجتماعي والرقمي مكونٌ رئيسيٌ في الوصول لجميع شرائح المجتمع»، فيما تضمنت الجلسة الثانية الإعلادصن عن الأفكار المقترحة للمخرجات والمبادرات. وتطرق المشاركون في المختبر إلى استعراض دور مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تعزيز الحضور الإعلامي لقطاع الخدمات الصحية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يواكب تطلعات القيادة في الريادة والتميز.