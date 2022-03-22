«متحف المستقبل» يوقع شراكات استراتيجية

دبي (الاتحاد)

وقّع متحف المستقبل، المعلم العلمي العالمي الجديد الذي تقدمه دبي ودولة الإمارات للعالم، شراكات استراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الوطنية وعدد من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا والاستشراف المستقبلي لدعم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة بإطلاق مختبرات لاستشراف وتصميم المستقبل في شتى المجالات الحيوية، وتفعيلاً لدوره ليكون منصة لمراكز بحثية عالمية في إطار مأسسة عملية استشراف المستقبل والتفكير والتخطيط لحل مختلف التحديات التي تواجه الإنسانية.

وتعزز الشراكات دور المتحف التابع لمؤسسة دبي للمستقبل في الاستعداد للمستقبل والمساهمة في رصد أهم التطورات خلال العقود المقبلة، وابتكار معالجات غير تقليدية لها، وتدعم مكانته كحاضنةٍ للمستشرفين العالميين وللنخبة العلمية والمعرفية وللنوابغ على مستوى المنطقة والعالم ومختبرٍ شاملٍ لتقنيات وأفكار ومدن المستقبل ومستقبل العملات والاقتصاد واستدامة موارد الطاقة والغذاء، ومعرض دائم لاستعراض جوانب مختلفة من مستقبل البشرية، ومركز فكري عالمي يعمل مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمؤسسات البحثية المتخصصة.

ووقع معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس متحف المستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ونائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل اتفاقيات الشراكة مع كل من معالي مطر محمد الطاير، مدير عام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، و المهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعادل أحمد آل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وكارستن بندر المدير التنفيذي لأودي الشرق الأوسط، وسيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس في منطقة جنوب الشرق الأوسط لشركة إس إيه بي العالمية، وأحمد الدفراوي، رئيس القطاع التجاري لمنطقة الشرق الأوسط بشركة بيبسيكو، ودكتورة سعيدة جعفر مديرة إقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول للعمليات في منطقة مجلس التعاون الخليجي بشركة فيزا العالمية.

وتشكل الاتفاقيات إطاراً متقدماً للتعاون العلمي بين المتحف والشركات الرائدة في مجال الابتكار، تجسيداً لرسالة المتحف في خلق حراك فكري عالمي حول استطلاع واستشراف التغيرات المستقبلية في المجالات العلمية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وتتيح الاتفاقيات كذلك تعزيز تجارب المتحف ومساهمته في تجسيد المستقبل قبل حدوثه وخلق تجارب معيشية ومعرفية مستقبلية تمنحه موقعاً متقدماً في تصميم مدن المستقبل وحياة الأفراد فيها، من خلال عرض الابتكارات العلمية والتكنولوجية الحديثة للشركاء، ضمن معرض «المستقبل اليوم» المخصص لاستكشاف دور التكنولوجيا في تصميم المستقبل والاستجابات واسعة النطاق التي يمكن أن توفرها للتحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها كوكب الأرض في مجالات بينها إدارة النفايات، والبيئة، والأمن الغذائي، والزراعة والري، وتخطيط المدن.

شركاء تصميم المستقبل

وتسمح الشراكات بدعم الدور الرائد للمتحف في جذب أفضل الأفكار العالمية وتوليد مفاهيم جديدة تساعد في الوصول إلى حلول استباقية تساهم في صناعة الفرص المستقبلية للبشرية وتعزيز الروابط الدولية عبر بناء شراكات استراتيجية ناجحة، كما تحقق هدف المتحف باعتباره ‹المتحف الأكثر تجدداً› في العالم، من خلال ما يحتويه من ابتكارات علمية ومعرفية وفكرية تخضع لتطوير مستمر، بإضافة أحدث الإنجازات التقنية وآخر الاكتشافات العلمية العالمية، بهدف مواكبة الإنجازات والمتغيرات المستقبلية والحفاظ على ديناميكيته وحيويته.

دبي منصة للتعاون العالمي المشترك

قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس متحف المستقبل: «تقوم رؤية تأسيس متحف المستقبل على جعله صرحاً علمياً ومعرفياً يرسخ الريادة الإماراتية في استشراف المستقبل واستحضار حلوله المبتكرة من خلال مأسسة عملية الاستشراف عبر توفير منصة هي الأولى من نوعها عالمياً لصناع المستقبل ومستشرفيه، بالشراكة مع أبرز الجهات العلمية والأكاديمية في العالم».

وتابع معاليه: «تبقى الأولوية بالنسبة للمتحف تحقيق أثر مستدام على مسيرة التطور الإنسانية للأفراد والمجتمعات، وفي هذا الإطار، ستتيح الشراكات مع أبرز الشركات المبدعة والمبتكرة عالمياً وكبرى مراكز الأبحاث والجامعات الدولية دراسة أحدث ما توصلت إليه العلوم والمعارف البشرية في كافة المجالات لتمكينها وتحويلها إلى واقع وتقديم حلول تدعم استدامة وتطور كافة مناحي الحياة».

وأضاف معاليه: «يجسد متحف المستقبل قيم الطموح والتفاؤل والابتكار التي تميّز دبي، وهو منصة لعرض واختبار ابتكارات شركات التقنية الرائدة العالمية، ومكان لعقد شراكات مع أكبر مراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد العالمية حول آخر ما توصلت إليه العلوم والمعارف البشرية في كافة المجالات لتمكينها وتحويلها إلى واقع وتطبيقها على نطاقات عالمية من أجل مستقبل الإنسان، وسيواصل المتحف خلال الفترة المقبلة تطوير شراكاته محلياً ودولياً من أجل تحقيق هذه الأهداف».

ابتكارات لمواجهة تحديات البيئة والمناخ

تتيح الشراكة مع شركة «إس. آيه. بي» بناء عالم أكثر مرونة واستدامة، من خلال الجمع بين الابتكارات والخبرات التكنولوجية الرائدة التي تقدمها الشركة، استجابة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأكثر تأثيراً على الأجيال القادمة.

وتدعم الشراكة أهداف المتحف في السعي لتصميم مستقبل أفضل يهدف إلى دعم المجتمعات وتحسين مستويات حياة أفرادها من خلال تحقيق الحياد الكربوني والتخلص من المخلفات وتمكين جميع أفراد المجتمع.

وستسهم الشراكات الاستراتيجية الموقعة في تعزيز قدرات متحف المستقبل وتكريس مكانته العالمية باعتباره منصة متقدمة تستشرف مستقبل العالم وأبرز تحدياته في العقود القادمة من خلال العديد من الأطروحات والحلول المستقبلية المتصلة بقطاعات مدن المستقبل، والاستدامة، والتنقل الذكي، والطاقة وتحولاتها، والتكنولوجيا بتطبيقاتها وآفاقها المستقبلية، وغيرها.

تسريع تصميم وصناعة المستقبل

أجمع شركاء متحف المستقبل في دبي من القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات وعدد من الشركات العالمية على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المتحف، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 22 فبراير 2022، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، عبر إحداثه حراكاً فكرياً عالمياً في المجالات العلمية والاقتصادية والتنموية لغدٍ أفضل للإنسانية، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية النوعية التي يعقدها لتسريع تصميم المستقبل وصناعته بالتعاون مع الجميع.

سعيد الطاير: هذا الصرح الحضاري يستشرف المستقبل ويوفر نافذة عليه

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت دبي عاصمة الابتكار التي دائماً ما تبهر العالم بما تقدمه من إبداعات وحلول ريادية ومبتكرة في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050 من خلال مشاريع رائدة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030. ويسرنا التعاون مع «متحف المستقبل»، هذا الصرح المعماري والحضاري الذي يستشرف المستقبل ويوفر نافذة على المستقبل بما يوفره من تجارب وأفكار للمبتكرين والمبدعين والزوار، حيث سنشارك تجربتنا الريادية في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة وتبني أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتعزيز مكانة دبي كمدينة ذكية تتبنى حلولاً ريادية تدعم التنمية المستدامة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

شركاء الإبداع

بدوره، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: يسعدنا أن نكون جزءاً وشركاء استراتيجيين في هذا المعلم البارز والذي يضاف للمعالم العمرانية المتميزة لإمارة دبي، وقد حصد شهرة عالمية بفضل تصميمه الفريد من نوعه وبفضل التقنيات التي تم توظيفها في إنجاز المعلم العمراني الأكثر انسيابية على مستوى العالم. ويعتبر هذا التعاون بدوره ما هو إلا امتدادٌ لشراكتنا الطويلة الهادفة لدعم استعداد دولة الإمارات للمستقبل واستشراف متغيراته وتطوراته من خلال تقديم صرح علمي وحضاري بمقاييس عالمية. وأضاف الهاجري: يسعدنا أن نكون شركاء الإبداع الذي يُصنع داخل هذه المساحة الخلّاقة بالتحديد، ويسهم في مستقبل قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على حياة الإنسان، كما ويوفّر المتحف لروّاده تجربة تفاعلية فريدة من نوعها تمكّنهم من إلقاء نظرة ثاقبة على مستقبل هذا القطاع.

منبر للابتكارات

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «يشرفنا أن نكون شركاء في متحف المستقبل الذي يعد منبراً لابتكارات في مجالات عدة تخدم الأفكار البشرية المستقبلية. ونؤكد دعمنا لمشاريع المتحف الاستشرافية التي من شأنها تحسين تجربة الأفراد والمجتمع، ومواكبة التطورات. وسوف نعلن عن مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرات في المستقبل».

مستقبل واعد

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى «دبي القابضة»: «تُعد دبي القابضة شريكاً رئيسياً في تحقيق التنويع الاقتصادي ونمّوه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من كبريات الشركات القابضة في الدولة التي تعمل (من أجل حياةٍ أفضل). نفخر بشراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل التي تمتلك قيم ورؤىً تتوافق مع قيمنا ورؤيتنا، ونحن ملتزمون بتوثيق أواصر العمل المشترك معهم بهدف تحقيق التطور المنشود في دبي، والذي سيكون له أثراً كبيراً ومستمراً في نجاح الإمارة وتشكيل مستقبلها الواعد».

مطر الطاير: تعزيز حضور دبي

أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الشراكة التي وقعتها «الهيئة» مع مؤسسة دبي للمستقبل، تسهم في تعزيز حضور مدينة دبي في خريطة مستقبل التنقل العالمي، معرباً عن سروره بمشاركة «الهيئة» في متحف المستقبل، لاستعراض مستقبل قطاع النقل، الذي يشهد تطوراً سريعاً بفضل التطور التكنولوجي، الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، لا سيما في مجال تقنيات التنقل ذاتي القيادة ووسائل التنقل المرن، وتوفير وسائل نقل جديدة، التي تسهم في إعادة تشكيل مستقبل التنقل، حيث من المتوقع زيادة الطلب على نقل الركاب، في قطاعي النقل الجماعي والتنقل المشترك والمرن، مشيراً إلى أن «الهيئة» تقدم من خلال مشاركتها في المتحف، تصوراً لمستقبل التنقل في المدن، الذي يتمثل في وسائل النقل المستقبلية، والتقنيات المستقبلية التي تخدم النقل، ووسائل أكثر استدامة وكفاءة للتنقل، ووسائل نقل ذاتية القيادة، حيث تعتزم دبي وفقاً لاستراتيجية التنقل الذكي ذاتي القيادة، تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.