«أبوظبي للتنمية» يدشن 5 كليات جامعية حكوميّة في الأردن

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في تدشين خمس كليات جامعيّة حكومية موّلها الصندوق في الأردن، بتكلفة بلغت حوالي 80.3 مليون درهم، ويأتي تمويل هذه المشاريع الاستراتيجية ضمن برنامج تطوير الجامعات الحكومية الأردنية، والذي يشمل إنشاء 27 مشروعاً في قطاع التعليم، تبلغ قيمتها الإجمالية 466 مليون درهم للمساهمة في دعم وتطوير قطاع التعليم في البلاد.

وموّل الصندوق العديد من المشاريع التنموية في الأردن في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة، والنقل، والمياه والزراعة، والصحة والتعليم في إطار المنحة التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 للأردن، بقيمة 4.6 مليار درهم، ما يعادل (1.25 مليار دولار)، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث ساهمت المشاريع في مساندة جهود الحكومة الأردنية والهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.

وتضمنت المشاريع التي تم افتتاحها، مبنى لكلية المال والأعمال، ومبنى لكلية الهندسة في جامعة آل البيت في مدينة المفرق، بتكلفة إجمالية للمشروعين بلغت نحو 40 مليون درهم، كما تم افتتاح مبنى كلية التمريض، ومشروع إنشاء وتجهيز مبنى لمركز بحوث ودراسات الطاقة في جامعة الحسين بن طلال في مدينة معان، بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون درهم، وفي جامعة مؤتة بمدينة الكرك تم افتتاح مبنى كلية الصيدلة بتكلفة 18.3 مليون درهم.

ومن جانبه، أعرب معالي ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة على وقفتهم الدائمة إلى جانب الشعب الأردني، ودورهم الرائد في مساعدة الحكومة الأردنية على تحقيق التنمية المستدامة.

كما تقدم بالشكر إلى صندوق أبوظبي للتنمية على جهوده في تمويل وإدارة المنح التنموية، مشيراً إلى أن تلك الجهود ساهمت في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتاً إلى أن الأردن ينظر إلى الصندوق باعتباره شريكاً تنموياً أساسياً للحكومة، ونتطلع للعمل دائماً مع الصندوق لتعزيز هذه الشراكة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جانب من تفقد المشاريع الجديدة

وبين معالي الوزير أن برنامج دعم الجامعات الحكومية، هو جزء من المشاريع التي يمولها الصندوق ضمن منحة دولة الإمارات للأردن، حيث شكل البرنامج نقلة نوعيّة مهمة في تطوير الجامعات الحكومية الأردنية، لا سيما وأنه اشتمل على العديد من المشاريع التنموية التي كان لها تأثيراً واضحاً على الطلاب والمجتمع المحلي، إضافة إلى دوره في بناء الكليات الجديدة التي شكلت نقلة نوعية للجامعات في استقبال الطلبة من مختلف التخصصات.

وقال: إن الصندوق موّل منذ عام 1974 حزمة من المشاريع الاستراتيجية في الأردن، من خلال تقديم القروض الميسّرة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في قطاعات ذات أولوية اقتصادية واجتماعية للحكومة الأردنية مثل مشاريع البنية التحتية، الصحة، التعليم، الصناعة والتعدين، الزراعة والري، والطاقة المتجددة، كما يقوم بتنفيذ منحة دولة الإمارات المقدمة للأردن بقيمة (1.25) مليار دولار في قطاعات حيوية ذات أولوية للحكومة الأردنية.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الصندوق يحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الحكومة الأردنية منذ أكثر من أربعة عقود ونصف، حيث كان للصندوق دور فعّال في تمويل العديد من المشاريع التنموية الاستراتيجية في الأردن»، لافتاً إلى أن تلك المشاريع أثرت إيجابياً في نمو الاقتصاد الأردني من خلال التحسن الملحوظ الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية، كما شكلت عاملاً مهماً في تحسين جودة حياة السكان ودعم الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل.

وأضاف: «أن افتتاح الكليات التعليمية من خلال برنامج تأهيل الجامعات الحكومية، الذي يموله الصندوق، يأتي في إطار حرصنا على النهوض بالقطاع التعليمي، وتوفير المباني والمرافق في الجامعات الأردنية ضمن أفضل المواصفات العالمية، للارتقاء بواقع الحياة التعليمية، واستيعاب مزيد من الطلبة في مختلف التخصصات، ورفد سوق العمل باحتياجاته المتنوعة».

وقال خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «سعداء بالمشاركة في تدشين خمس كليات جامعيّة حكوميّة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تسهم في تطوير قطاع التعليم في الأردن، وتمكين الجامعات من تحقيق أهدافها في تحسين مرافق البنية التحيّة، وتطوير أساليب التعليم ودعم الخدمات الأساسية لها، مشيراً سعادته إلى أن المشاريع الجديدة ستعمل كذلك على تلبية قدرة الصروح التعليميّة لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب من مختلف التخصصات، إضافة إلى دورها الريادي في رفد سوق العمل الأردني باحتياجاته من الخبرات والكفاءات المؤهلة».

كما أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية الأردنية أهمية دعم صندوق أبوظبي للتنمية للجامعات، وتمويل مشاريع استراتيجية ساهمت في تحقيق أهداف الجامعات وتطلعاتها في استيعاب أعداد الطلبة المتزايد بشكل سنوي.

جانب من تفقد المشاريع الجديدة

وقال الدكتور هاني الضمور رئيس جامعة آل البيت، إن منحة دولة الإمارات التي أدارها صندوق أبوظبي للتنمية ساهمت في تمكين الجامعة من إنشاء مبنى كلية إدارة الأعمال، ومبنى كلية الهندسة، حيث تم تنفيذ المشروعين ضمن أعلى المواصفات العالمية، وهما يُقامان على مساحة تقرب من 20 ألف متر مربع، مما ساهم في اتساع القدرة الاستيعابية للطلبة في جامعة آل البيت لتصل إلى 10 آلاف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن المشروعين يتضمنان العديد من المرافق كقاعات التدريس والمسارح والمختبرات الفنية. كما استطاعت الجامعة من خلال المشاريع تفعيل العديد من النشاطات المجتمعية. من جانبه، قال الدكتور عاطف الخرابشة، رئيس جامعة الحسين بن طلال، إن تمويل صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمكين الجامعة من استكمال المرحلة الثانية من إنشائها، حيث انعكست المشاريع التي موّلها الصندوق بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية للجامعة، وتحسين إمكانياتها لخدمة الطلبة، والبحث العلمي، والمجتمع المحلي، وكذلك تطوير القطاع الصناعي في إقليم جنوب الأردن.

ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم منذ عام 1974 في تمويل مئات المشاريع التنموية في الأردن والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 6.5 مليار درهم، حيث مكّنت تلك المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، الحكومة الأردنية من تحقيق أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

كليات

وأشار الدكتور عرفات عوجان رئيس جامعة مؤتة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية موّل إنشاء ثلاث كليات جامعية، إضافة إلى مبني كلية الصيدلة الذي تم تدشينه مؤخراً وكان له دور إيجابي في تطوير الكلية ورفع مستوى أدائها، مما نتج عن ذلك حصول الكلية على شهادة الجودة الأردنية، إضافة إلى التطوير الكبير للمحتوى الأكاديمي لخططها الدراسية، والبدء بطرح برنامج الماجستير في العلوم الصيدلانية، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من أربعة طوابق بمساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع، ويحتوي على العديد من القاعات التدريسية والمختبرات المجهزة، إضافة إلى ثلاثة مدرجات، وقد خصص في المشروع عدد من المختبرات لإجراء البحوث العلمية في مجال العلوم الصيدلانية.