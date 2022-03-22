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زيارة افتراضية إلى مخيمات اللاجئين في الأردن
خلال الزيارة الافتراضية (من المصدر)
23 مارس 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، بالتعاون مع منظمة اليونيسف في الأردن، عن تنظيم زيارة افتراضية إلى مخيمات اللاجئين بالأردن، شارك فيها مجموعة من الضيوف والجهات المعنية في جناح موانئ دبي العالمية، ضمن حديقة الفرسان في إكسبو 2020 دبي.
واصطحبت الزيارة، تحت عنوان «من قلب الحدث، دعم الشباب المهمشين في الأردن»، الحضور في تجربة افتراضية إلى مركزي مكاني في مخيم الزعتري للاجئين السوريين وشرق عمّان، للاطلاع على أوضاع اللاجئين من الأطفال والشباب ولقاء المنسقين والمسؤولين في هذه المراكز.
وناقشت كل من الدكتورة سونيا بن جعفر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، وكارلا حداد مديرة التبرعات الخاصة والشراكات باليونيسف، وتانيا شابويزات ممثلة منظمة اليونيسف في الأردن، مدى أهمية التعاون بين يونيسف الأردن وصندوق تعليم اللاجئين، لإتاحة التعليم العلاجي ومهارات الحياة وخدمات حماية الأطفال في مركزي مكاني ضمن مخيمات اللاجئين وفي المجتمعات المضيفة.

الأردن
اللاجئين
إكسبو
إكسبو 2020 دبي
دبي
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