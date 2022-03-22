بلدية مدينة أبوظبي تحتفي باليوم العالمي للمياه

أبوظبي (الاتحاد)

تفاعلت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية مدينة زايد مع اليوم العالمي للمياه، عبر مشاركتها في فعالية توعوية وتثقيفية افتراضية، استهدفت تعزيز المشاركة المجتمعية في المحافظة على المصادر الطبيعية، والتي تأتي المياه في مقدمتها، وحث المجتمع على اتباع الأساليب والممارسات التي تنسجم مع معايير الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية من كافة أشكال الهدر، داعية إلى أهمية استثمار المياه بالشكل الذي يحافظ على هذا المورد الطبيعي وحمايته من الاستنزاف.

وشمل نطاق الحملة كلاً من: النطاق الجغرافي لمدينة محمد بن زايد، منطقة ربدان، مدينة شخبوط، حيث حرصت الفعالية على التواصل مع السكان ورفع مستوى وعيهم بأهمية الحفاظ على المياه، واتباع الطرق الصحيحة في استخدام المياه واستهلاكها بالشكل الأمثل.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي المجتمع إلى أهمية تعزيز مسؤوليته في صون الموارد الطبيعية، والتعاطي مع مورد المياه، كونه من الطاقات والموارد الاستراتيجية التي يتوجب على الجميع المساهمة في حفظها واستخدامها، بما يتوافق مع معايير الاستدامة وترشيد استهلاكها.

علياء المزروعي: استدامة المياه الجوفية

قالت علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بمناسبة اليوم العالمي للمياه: يتوافق شعار اليوم العالمي للمياه «المياه الجوفية - جعل غير المرئي مرئياً» والذي يصادف في الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام، مع ما يعتمده برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع للمركز الوطني للأرصاد من أهداف استراتيجية طويلة الأمد تتمحور حول شحن مخزون مياهنا الجوفية في دولة الإمارات، التي تُعد المورد الطبيعي الرئيس للمياه في الدولة، وتشكل نحو 50% من الموارد المائية المستخدمة فيها.

وأضافت: تكمن أهمية المساعي العالمية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي محلياً وعالمياً والتي يؤدي فيها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع للمركز الوطني للأرصاد دوراً أساسياً، إلى حماية مستقبلنا الإنساني في ظل تأثير شح المياه الصالحة للشرب حول العالم، ونمو عدد السكان بشكل مهول في الآونة الأخيرة، ما رفع نسبة كمية الاستهلاك والطلب على مصادر المياه العذبة، وأبرزها المياه الجوفية التي تعتبر مصدر كل المياه العذبة الجارية في العالم.