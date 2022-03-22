عبدالله المندوس: تعزيز الجهود العالمية لاستدامة المياه الجوفية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد أهمية المياه الجوفية كأحد أهم مصادر المياه في العالم، ويعد اليوم العالمي للمياه مناسبة مهمة للتأكيد على أهمية رفع الوعي، وتعزيز الجهود العالمية بشأن الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، مما يسهم في ضمان أمن المياه الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم.

وأضاف: «إن قلة الأمطار وندرة المياه الجوفية من أبرز التحديات التي تواجه دولة الإمارات، وفي سبيل مواجهة هذا التحدي الكبير، دأبت دولة الإمارات على تسخير كافة الإمكانيات والأدوات والموارد، واتجهت إلى تطوير عمليات الاستمطار، والأبحاث المتعلقة فيها، واستجابت بشكل مبكر لتحديات الأمن المائي، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي يعد من أهم مبادرات الاستدامة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن البرنامج قدم 11 منحة للأبحاث العلمية المميزة على مدار 7 سنوات، أسهمت في تطوير الأدوات والتقنيات المتعلقة بعمليات الاستمطار المستخدمة حالياً.