بلدية الشارقة تطلق تجديد بطاقات الحدائق إلكترونياً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تحويل خدمة إصدار وتجديد بطاقات دخول الحدائق إلى إلكترونية وإتاحتها على موقعها الإلكتروني.

وأشارت البلدية إلى أنه تم إصدار نحو 1650 بطاقة دخول إلى الحدائق خلال الربع الأخير من العام الماضي، تزامناً مع قرار إعادة فتح الحدائق في المناطق السكنية بشكل كامل، و246 بطاقة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، حيث تشرف البلدية على 67 حديقة تتوفر بها أفضل المرافق الخدمية والخدمات كالملاعب المتنوعة ومناطق ألعاب الأطفال والمماشي المطاطية والصالات المغلقة التي يتم استغلالها لتنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة والدورات والورش، فضلاً عن تميّز هذه الحدائق بأنها صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.