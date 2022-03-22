توزيع بذور نباتات محلية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مبادرة مجتمعية لتوزيع أكثر من 5000 مغلف من بذور نباتات البيئة المحلية على أفراد المجتمع المحلي في المنازل والمزارع والعزب، وفي كافة مدن منطقة الظفرة تحت شعار «معاً نزرع الإمارات»، ويتضمن كل ظرف على عدة أنواع من نباتات البيئة المحلية المتعددة.

وتهدف المبادرة التي شملت سكان مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا إلى تشجيع المجتمع المحلي على زراعة النباتات المحلية والإكثار منها لزيادة المسطحات الخضراء، وتعزيز استدامة موارد المياه.

وكانت البلدية قد قامت بنثر بذور نباتات البيئة المحلية قبل وأثناء موسم الأمطار في منطقة الظفرة وداخل المحميات الطبيعية، استعداداً لموسم هطول الأمطار بهدف إكثار النباتات المحلية والمحافظة على التوازن البيئي، وعدم الإضرار بالنظم البيئية المحلية والحفاظ على الموارد المائية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالمسطحات الخضراء، والتوسع في زراعة النباتات المحلية. وتحرص بلدية الظفرة على جمع البذور من النباتات البرية كمرحلة أولى يعقبها مرحلة المعالجة واستخلاص الجيد منها، وتخزينها في مخازن مجهزة وخاصة لضمان صلاحيتها.

التوازن البيئي

تسهم النباتات المحلية في المحافظة على التوازن البيئي، وتساعد على تنقية الهواء وإمداد المنطقة بالأوكسجين، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، حيث إن حاجتها للمياه قليلة للغاية، كما أنها لا تتطلب الكثير من عمليات الصيانة. وتتميز النباتات البرية، المدرجة في جميع عقود التشغيل والصيانة، بالعديد من الفوائد كانخفاض استهلاك مياه الري، وبنسبة توفير تصل إلى نحو 80%، من معدل استهلاك النباتات الأخرى، وانخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، وبنسبة توفير تصل إلى نحو 60% من تكلفة النباتات الأخرى، علاوةً على تقليل نسبة التلوث، وذلك نتيجة لقلة عمليات التسميد، واستخدام المبيدات الحشرية.