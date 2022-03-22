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حصة بوحميد تشهد توقيع اتفاقية خدمات صحية «مجانية» للمجتمع
حصة بوحميد وموزة الأكرف وعامر شريف خلال التوقيع ( من المصدر)
23 مارس 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، توقيع الوزارة لاتفاقية تعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، لدعم برنامج العيادات المتنقلة (Wellness on Wheels)، التي تأتي ضمن مبادرات جودة الحياة الخاصة بالجامعة، ويجري تنفيذها من خلال عيادة صحية متنقلة تحظى بدعم عدد من المؤسسات في الدولة، لتعزيز جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً ممن لديهم إمكانات محدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها. جاء ذلك في إطار اتفاقية تعاون جرى توقيعها بين الوزارة والجامعة، ضمن المبادرات والفعاليات الاحتفالية التي نظمتها الوزارة في إكسبو 2020 دبي.
وقّع اتفاقية التعاون، موزة الأكرف السويدي، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، والدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. ويستهدف برنامج العيادات المتنقلة (Wellness on Wheels)، فئات من المجتمع، هم: أصحاب الهمم وأسرهم، وكبار المواطنين وأسرهم، والأيتام ذوي الدخل المحدود وأسرهم، وذلك عن طريق تخصيص مركبات تقدم خدمات صحية علاجية متنوعة ومجانية، والتي يتم دعمها ورعايتها من قبل رعاة وبشكل مستمر.

حصة بوحميد
دائرة تنمية المجتمع
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
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