اليوم 07:46
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«موارد دبي»: دوام رمضان من 9 صباحاً إلى 2:30 ظهراً من الاثنين للخميس
«موارد دبي»: دوام رمضان من 9 صباحاً إلى 2:30 ظهراً من الاثنين للخميس
23 مارس 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي، بحيث تكون ساعات العمل الرسمي في الهيئات والدوائر والمؤسسات في إمارة دبي، في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع، طيلة الشهر الفضيل.
وقالت الدائرة في تعميم، بهذه المناسبة، إن على الجهات الحكومية تحديد ساعات العمل للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، وبما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية لكل جهة، وبما يضمن حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة.

دائرة الموارد البشرية
دبي
رمضان
آخر الأخبار
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
الرياضي
خطوة تفصل البرتغال عن المونديال
اليوم 02:19
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
الرياضي
ترايكوفسكي «المقدوني» يحرم الطليان من المونديال بالتخصص
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©