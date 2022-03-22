3 ملايين درهم مساعدات علاجية بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

تكفلت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين خلال العام الماضي، بمساعدات علاجية بقيمة مليونين و418 ألفاً و407 دراهم، وقدم بنك دبي الإسلامي مليون درهم لدعم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية في الإمارة للعام الحالي. وأشاد الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بالمبادرات الإنسانية التي يقدمها بنك دبي الإسلامي، ودوره الرائد تجاه أبناء المجتمع، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية بين القطاعين الاقتصادي والإنساني، للوصول إلى ما نصبو إليه جميعاً في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، لتحقيق نهج قيادتنا الرشيدة في مد يد العون للمحتاجين وغرس التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، إن المؤسسة تكفلت خلال عام 2021 بتقديم مساعدات علاجية، شملت عمليات جراحية وعمليات عيون، وغسيل الكلوي، وتوفير أدوية شهرية، وملتزمات طبية، لافتاً إلى أن المؤسسة لا تتأخر في مساعدة المرضى، نظراً لحاجتهم الضرورية للعلاج، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية.