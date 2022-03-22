«قيادات الشرطة» يناقش نتائج المجالس

أبوظبي (وام)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الثاني لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة للعام الجاري 2022م، الذي عُقد عن بُعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله متخذا القرارات الخاصة بشأنها.

كما ناقش المجلس نتائج المجالس واللجان الفرعية التابعة لمجلس قيادات الشرطة للربع الرابع لعام 2021م، واطلع على مؤشرات أداء الأجندة الوطنية السنوية لوزارة الداخلية لعام 2021م، والتي تتضمن ثلاثة مؤشرات رئيسة، وهي نسبة الشعور بالأمان، ومعدل الجرائم المقلقة، ومعدل وفيات الحوادث على الطرق.