شرطة أبوظبي تسعد أطفال «أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

أسعدت شرطة أبوظبي أطفال مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم، من خلال تنظيم رحلة ترفيهية إلى إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، تضمنت توزيع الهدايا التذكارية وهدايا حق الليلة والتقاط الصور التذكارية.

وأوضح مركز شرطة الروضة بمديرية شرطة العاصمة أن الرحلة تضمنت تعريف الأطفال بمهام فرسان الشرطة، واطلع الأطفال على تدريبات الفرسان، والتعرف على الخيول، وأخذ جولات مع البوني، فيما شارك مركز شرطة الخالدية بمديرية شرطة العاصمة، في إسعاد الطفل الإماراتي يوسف، بالتعاون مع مدرسة الإمارات الوطنية، وإدخال الفرح إلى قلبه وتحقيق أمنيته بالقيام بجولة في المركز مع الضباط، مروراً بأقسامه المختلفة والاطلاع على الجهود المبذولة في تعزيز الأمن.