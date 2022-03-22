اتفاقية لتقديم خدمات صحية مجانية للمجتمع عبر «العيادات المتنقلة»
توقيع الااتفاقية
22 مارس 2022 19:26
شهدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لدعم برنامج العيادات المتنقلة «Wellness on Wheels» التي تأتي ضمن مبادرات جودة الحياة الخاصة بالجامعة ويجري تنفيذها من خلال عيادة صحية متنقلة تحظى بدعم عدد من المؤسسات في الدولة لتعزيز جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً ممن لديهم إمكانيات محدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها. جاء ذلك في إطار اتفاقية تعاون جرى توقيعها بين الوزارة والجامعة ضمن المبادرات والفعاليات الاحتفالية التي نظمتها الوزارة في إكسبو 2020 دبي تزامنا مع اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف 20 مارس من كل عام بما يعكس القيم والأهداف التي يسعى البرنامج إلى تجسيدها من خلال دعم الفئات المستفيدة وصولاً إلى جودة حياة أفضل على نطاق المجتمع. وقع اتفاقية التعاون كل من سعادة موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع والدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. وأكدت سعادة موزة الأكرف السويدي سعي الوزارة الدؤوب لتحقيق شراكات فاعلة ومؤثرة في تنمية وتمكين فئات المجتمع في إطار المسؤولية المجتمعية انطلاقاً من رؤية تحسين جودة حياة الفرد والأسرة والمجتمع وهو ما تركّز عليه اتفاقية التعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية من حيث تسهيل وتسريع وصول خدمات الرعاية الصحية للفئات الأكثر حاجة لها من أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأيتام ذوي الدخل المحدود وبشكل مجاني، مشيرة إلى أهمية التطوير الدائم في آليات تقديم الخدمات وإيصالها برؤية استباقية لمختلف فئات المجتمع تحقيقاً لأفضل النتائج التي يقاس أثرها بمستوى رضا المتعاملين وسعادتهم تجاه آلية وطريقة الحصول عليها. من جانبه، أعرب الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة عن فخره بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع والعمل جنباً إلى جنب لتوفير خدمات برنامج العيادات المتنقلة التابع للجامعة لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً وتسهيل وصولهم إليها والاستفادة منها. ويأتي هذا التعاون لترسيخ ركائز التنمية المجتمعية ودعم جهود دولة الإمارات في هذا المجال بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة كما تولي الجامعة أهمية بالغة للمشاركة المجتمعية في سبيل تحقيق أهدافها الرامية إلى النهوض بمستوى الصحة في دولة الإمارات. ووجه الشكر لجميع المؤسسات والجهات الداعمة لهذا البرنامج منذ إطلاقه بالإضافة إلى كافة المتطوعين والعاملين الذين بفضل جهودهم استطعنا الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية لفئات المجتمع المختلفة. يستهدف برنامج العيادات المتنقلة «Wellness on Wheels» فئات من المجتمع هم أصحاب الهمم وأسرهم وكبار المواطنين وأسرهم والأيتام ذوي الدخل المحدود وأسرهم وذلك عن طريق تخصيص مركبات تقدم خدمات صحية علاجية متنوعة ومجانية والتي يتم دعمها ورعايتها من قبل رعاة وبشكل مستمر. وبموجب اتفاقية التعاون، ستقوم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بمشاركة جدول مواعيد الحملات والعلاجات والزيارات مع وزارة تنمية المجتمع من أجل تنظيم الزيارات لدعم المستفيدين من العيادات المتنقلة. كما ستتولى الجامعة مشاركة تقارير مع الوزارة تفيد بنسبة المستفيدين من العلاجات المقدمة من البرنامج بشكل دوري. وتقدم العيادة الصحية المجتمعية المتنقلة خدمات الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات بما في ذلك الاستشارات الطبية وخدمات طب الأسنان وخدمات الصحة المهنية والفحوصات الطبية والخدمات التعليمية والأنشطة البحثية وصرف الأدوية وخدمات التحويل.