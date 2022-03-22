الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وحاراً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً نهاراً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:45 والمد الثاني عند الساعة 04:21 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والجزر الثاني عند 21:48. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 19:15 والجزر الثاني عند الساعة 07:57.