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الإمارات
محمد بن راشد يشيد بجهود «أم الإمارات» في ترسيخ التوازن بين الجنسين
محمد بن راشد
22 مارس 2022 17:58

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالجهود المباركة والمبادرات المؤثرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في ترسيخ التوازن بين الجنسين.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»: «محمد بن راشد يشيد بالجهود المباركة والمبادرات المؤثرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ترسيخ التوازن بين الجنسين، مؤكداً سموه اعتزازه بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات وأشاد سموه بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة منال بنت محمد.

وفي تغريدة ثانية: «محمد بن راشد: أمام فريق عمل التوازن بين الجنسين تحدٍ جديد هو الوصول للريادة العالمية بهذا الملف، وسيجدون كل الدعم من قيادة وحكومة الدولة، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة من شأنه تحقيق هذا الهدف الوطني».
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
فاطمة بنت مبارك
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