تزكية «تكافل الصحفيين» في عموميته العادية

دبي (الاتحاد) عقدت الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، افتراضياً، وتمت تزكية مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من أعضاء الصندوق، وبإشراف وحضور أحمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، ومحمد سمير من إدارة جمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، وسعيد المهيري من هيئة تنمية المجتمع بدبي. في بداية الاجتماع، رحب ياسين سالم رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة، بالأعضاء الحاضرين الاجتماع مقدماً لهم الشكر والتقدير على جهودهم في أنشطة وبرامج الصندوق خلال الفترة الماضية، وناقش جدول الاجتماع للجمعية العمومية التي اعتمدت محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتقريرين الإداري والمالي عن عام 2021 وخطة عمل المجلس والميزانية التقديرية للعام الحالي، كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد مدقق الحسابات عن العام الحالي من بين العروض المقدمة. وتحدثت فضيلة المعيني، أمين الصندوق في المجلس السابق، عن جهود مجلس إدارة الصندوق خلال دورته الماضية والتي بدأت في 19 مارس 2019، بمنحه 142 عضواً قروضاً بإجمالي مبلغ 5.132.000 درهم، منهم 61 من الأعضاء العاملين بإجمالي مبلغ 3.050.000 درهم، و82 من الأعضاء المنتسبين بإجمالي مبلغ 2.082.000 درهم، كما اعتمد الصندوق صرف إعانات وفاة لأسر 3 أعضاء بمبلغ 225 ألف درهم، وإعانة علاج بمبلغ 30 ألف درهم. وناقشت الجمعية العمومية عدة مقترحات، منها ضرروه التزام الأعضاء الممتنعين بسداد الأقساط المستحقة عليهم والبحث عن وسائل وأفكار جديدة لزيادة موارد الصندوق خلال الفترة القادمة. وفى بند انتخاب مجلس الإدارة الجديد، أوضح مندوب وزارة تنمية المجتمع أن عدد الأعضاء المرشحين 5 أعضاء وهم نفس عدد أعضاء مجلس الإدارة، وعليه يفوز المرشحون بالتزكية لمجلس الإدارة الجديد تكون مدته 3 سنوات طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للصندوق، والأعضاء الفائزون هم: ياسين سالم، وفضيلة المعيني، وكلثم المندوس، ونبيل الكثيري، ولولوة ثاني.