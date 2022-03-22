عبدالله بن زايد يستقبل نائب المستشار الألماني في إكسبو 2020

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة. كما بحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ملف الطاقة وأهمية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والغذاء على مستوى العالم، كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأزمة في أوكرانيا، وسبل حل النزاع.

واستعرض سموه ومعالي الدكتور روبرت هابيك مشاركة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في إكسبو 2020 دبي ودوره المهم في استكشاف آفاق واعدة للتعاون المشترك بين الدول في العديد من القطاعات الحيوية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور روبرت هابيك، مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية والحرص على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما. حضر اللقاء .. معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.