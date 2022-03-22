«البرلمانية الإماراتية» يشارك في لجنة التنمية المستدامة للبرلماني الدولي بإندونيسيا
أرشيفية
22 مارس 2022 16:38
شاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وميرة سلطان السويدي عضوتا مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة التنمية المستدامة الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا، خلال الفترة 18- 24 مارس الجاري.وتقدمت الدكتورة شيخة وسعادة ميرة السويدي بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي دعت البرلمانات والحكومات إلى إصدار التشريعات والمعايير والضوابط اللازمة للاعتراف واعتماد شهادات التعليم عن بُعد، وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي لتنظيم عملية الاعتراف والقبول المتبادل بشهادات التعليم عن بعد ضمن معايير وأسس منهجية توافقية. بما يعزز مستقبل قطاع التعليم ودعم الاقتصاد المعرفي.