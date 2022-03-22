متاحف رأس الخيمة تكرم الأمهات المهتمات بالتراث

كرمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة عدداً من الأمهات المهتمات بمجال التراث وذلك تزامناً مع يوم الأم. وجاء التكريم عرفاناً لجهود الأمهات في خدمة مجال التراث، ونقل الموروث التراثي والشعبي للجيل الناشئ، وغرس الهوية والأصالة الإماراتية في نفوس الأبناء. تضمن الحفل جلسة حوارية مع الأمهات تحت عنوان «الأم هي الحياة» أدارتها الأستاذة أمل النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة. وصرح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام الدائرة، أن الدائرة تسعى دائماً لرصد الأمهات المخلصات في إيصال رسالة التراث إلى الأجيال القادمة بمختلف الطرق كممارسة الحرف التراثية المتنوعة، وتدريب الأجيال الناشئة وفتح المتاحف الخاصة، وغيرها من الممارسات التي من شأنها أن تساهم في حفظ أرث الآباء والأجداد. من جانبها، ذكرت أمل إبراهيم النعيمي أن هذه البادرة الطيبة جاءت برعاية كريمة من سمو الشيخة هنا بنت جمعة الماجد حرم سمو الحاكم، حفظها الله، لإيمانها بأهمية التراث والموروث الشعبي والدور الذي تلعبه الأم الإماراتيه في نقل هذا الموروث للأبناء، وتشجيعاً من سموها للمرأة على التمسك بنهج الأصالة.