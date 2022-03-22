محمد بن زايد يحضر اجتماعاً ثلاثياً جمع الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً مع فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.

وتناول الاجتماع تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية. كما تبادل سموه وفخامة الرئيس المصري، ومعالي نفتالي بينيت وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.