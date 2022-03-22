أطباء مستشفى دبي يعيدون التنفس الطبيعي لطفل خليجي

دبي (الاتحاد)

تمكن أطباء مستشفى دبي من إعادة التنفس الطبيعي لطفل خليجي (3 سنوات) كان يعاني من انسداد تام للحنجرة منذ الولادة، وضيق شديد في التنفس قبل القدوم إلى دبي للعلاج.ولدى وصول الطفل إلى مستشفى دبي (قادماً من بلده) قام الفريق الطبي بتشخيص حالة المريض الذي كان لديه فتحة إسعافية صغيرة بالعنق تم إجراؤها له فور الولادة لتأمين التهوية للصدر عبر أنبوب في منطقة الرقبة، حيث تم تصنيع حنجرة رغامية باستخدام غضروف من القفص الصدري لنفس المريض، قبل إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، تكللت بالنجاح التام، وعاد بعدها الطفل للتنفس الطبيعي والكلام.

وأوضح الدكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي، والذي قام بإجراء العملية الجراحية بأن العملية تم إجراؤها منذ أربعة أشهر، حيث تم زراعة الطقم الغضروفي في مقدمة الحنجرة والرغامى بشكل طولي، ووضع جبيرة على الحنجرة لمدة شهرين للمحافظة على الشكل، ومنذ يومين تم نزع الجبيرة والإعلان عن النجاح التام للعملية، حيث تمكن الطفل من الكلام والتنفس بشكل طبيعي.

وقال إن الطفل غادر المستشفى يوم أمس وهو بصحة جيدة.