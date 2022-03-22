عبدالله بن زايد يلتقي رئيس أستونيا في مقر إكسبو 2020

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فخامة ألار كاريس رئيس جمهورية أستونيا وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي. ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لجمهورية أستونيا الصديقة التقدم والازدهار. من جهته حمل فخامة ألار كاريس رئيس جمهورية أستونيا سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار والنماء.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أستونيا وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وسبل تعزيز جهود تحقيق تسوية سياسية لهذه الأزمة. واستعرض الجانبان مشاركة جمهورية أستونيا في إكسبو 2020 دبي وأهمية الاستفادة مما وفره هذا الحدث العالمي من فرص لتعزيز التعاون المثمر والبناء بين الدول ودفع جهود التنمية والتقدم في المجتمعات. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة فخامة ألار كاريس، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أستونيا وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور في العديد من المجالات.

وأشاد سموه بنموذج أستونيا الرائد عالمياً في مجال التحول الرقمي وامتلاكها لقطاع متطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني، ونجاحها في بناء نظام فريد للمجتمع الرقمي يعد واحداً من أكثر الأنظمة تطوراً على مستوى العالم.