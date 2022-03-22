أهدته ربع مليون درهم للزواج وهرب

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

جمعتهما علاقة صداقة لأكثر من عامين قبل أن يعدها بالزواج لتغدق عليه بالهدايا والأموال خلال تلك الفترة، حتى بلغ إجمالي ما أنفقته عليه أكثر من 246 ألف درهم، وعندما تهرب من وعده بالزواج منها وتخلى عنها، رفعت ضده دعوى قضائية تطالب فيها صديقها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 246.871.58 درهم، بالإضافة للفوائد المفروضة على هذا المبلغ وقدرها 60.000 درهم، بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وبإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها قدره 50.000 درهم. وأوضحت أنها كانت تربطها مع المدعى عليه علاقة صداقة منذ عام 2018م وقد نجح بإيهامها بالزواج، وعلى إثر ذلك قامت بإقراضه مبالغ مالية على فترات متقطعة ما بين سبتمبر 2018 حتى مايو 2020م، بلغت 246.871.58 درهم، وأن ذلك الإقراض نتج عنه فوائد بنكية بلغت 60.000 درهم، إلا أنه نما إلى علم المدعية أن وعد المدعى عليه لها بالزواج كان كذباً، مما دعاها إلى فتح بلاغ بجريمة الاستيلاء على أموالها دون وجه حق، ومن ثم رفع الدعوى الماثلة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعية لم تثبت اقتراضها مبلغ 246.871.58 درهم للمدعى عليه، كما أن سائر الأوراق قد خلت من ثمة دليل أو قرينة مفادها أن المدعى عليه قد طلب من المدعية أن تأخذ قرضاً وتمنحه له، كما أن أقوال المدعية في هذا الشأن مرسلة دون دليل، وأن المدعى عليه يدفع بأن المدعية حولت له مبالغ مالية بقصد الهدايا والعطاء بحكم علاقة الصداقة التي كانت قائمة بينهما، والمدعية نفسها تقر بوجود علاقة صداقة بينها والمدعى عليه ووعد من قبل المدعى عليه بالزواج منها، وفي ظل ظروف وملابسات هذه الدعوى فإن دفاع المدعى عليه يتسق مع العقل والمنطق في ظل خلو الدعوى من أي بينة تثبت واقعة القرض، تخلص من كل ذلك المحكمة إلى أن مجرد ثبوت واقعة تحويل مبالغ مالية من قبل المدعية إلى المدعى عليه لا تنبئ عن سبب المطالبة ولا تثبت سوى واقعة انتقال المال، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحة الدعوى.