شرطة أبوظبي تفتتح مركزاً جديداً لإسعاد العاملين

ضمن فعاليات احتفالية القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم السعادة الدولي افتتح اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة مركزًا جديدًا لإسعاد العاملين بالقطاع، بحضور مدراء الإدارات، وعدد من الضباط ومنتسبي القطاع.

وأكد اللواء الظاهري حرص شرطة أبوظبي في أن تضع تعزيز قيم السعادة والإيجابية في مقدمة أهدافها من خلال ترسيخ مفهوم السعادة ضمن أنشتطها التي تنظمها في بيئة العمل لمنتسبيها، باعتبار السعادة أسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أعلى نسب في السعادة الوظيفية وذلك بالاستناد للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

ويشمل المركز الترفيهي صالة عرض سينمائية، وركن ترفيهي للالعاب الإلكترونية، وطاولة بليارد، وتنس طاولة، وكافيه، وجهاز صراف آلي، وجهاز الدوائر الحكومية الالكتروني.

وأكد الرائد محمد حمد الزعابي مدير مركز إسعاد العاملين والايجابية الوظيفية حرص شرطة أبوظبي على تقديم جميع الخدمات والمميزات التي تهم الموظف بطريقة إحترافية تحت سقف واحد ضمن مراكز خدمة وإسعاد العاملين.