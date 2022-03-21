سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل رئيس إستونيا

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، فخامة الدكتور ألاركاريس، رئيس جمهورية إستونيا، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

ورحب سمو نائب حاكم الشارقة، في بداية اللقاء، بفخامة رئيس جمهورية إستونيا، ناقلاً لفخامته تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتمنياً له إقامة سعيدة في الدولة. وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إستونيا، والتي شهدت تطوراً كبيراً في العديد من المجالات، كان من أهمها العلوم الحديثة والتقدم التقني والخدمات الحكومية الرائدة. وتناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن التعليمي والأكاديمي والتقني وغيرها، بالإضافة إلى التجربة الثقافية والعلمية والأكاديمية الرائدة لإمارة الشارقة.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أمس، محاضرة علمية قدمها فخامة الرئيس الإستوني، الدكتور ألار كاريس، بعنوان «دور التكنولوجيا الحيوية في المجتمع الحديث»، وذلك في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

كما التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، في مكتب سموه بالجامعة، وفداً من طلبة كلية الطب العسكري التابعة للقوات المسلحة المصرية.