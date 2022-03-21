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محمد الشرقي يستقبل الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء من شرطة الفجيرة
محمد الشرقي خلال استقبال أحد الفائزين (وام)
22 مارس 2022 01:20

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على أهمية التميز المؤسسي كمفهوم مترسخ في مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الارتقاء بمهارات الموظفين ورفع كفاءة عمل المؤسسات، بما يخدم توجهات الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. 
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، للفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء من أفراد القيادة العامة لشرطة الفجيرة. وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، المساعد أول جاسم هيكل البلوشي لحصوله على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2022،. 
وأشاد سموه بالإنجاز المستحَق نتيجة الجهود الحثيثة والبيئة المتميزة، والعمل بروح الفريق الواحد، متمنياً سموه للفائزين النجاح والتوفيق، وبذل المزيد من الجهود لأداء واجباتهم ومهامهم العملية بكل كفاءة واقتدار.
وأشار سموه  إلى أهمية التميز في العمل الحكومي، مؤكّداً أن وزارة الداخلية بشكل عام، وشرطة الفجيرة بشكل خاص، أضحت عنوان الريادة والتميز لما تقدمه من خدمات متميزة للمجتمع. بدوره

دعم
أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن هذا التميز الذي تحققه عناصرها وكيان شرطة الفجيرة جاء نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. 

محمد الشرقي
الفجيرة
شرطة الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
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