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صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية التشيك
صقر غباش خلال لقاء رئيسة مجلس النواب التشيكي (من المصدر)
22 مارس 2022 01:20

دبي (الاتحاد)

استقبل صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر معرض أكسبو دبي 2020 أمس معالي ماركيتا بيكاروفا آداموفا- رئيسة مجلس النواب في جمهورية التشيك والوفد المرافق لها
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.
حضر اللقاء  كل من :- خلفان النايلي الشامسي، وضرار حميد بالهول، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس.
وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برئيسة مجلس النواب في جمهورية التشيك، والوفد المرافق لها. مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وتعاونهما في العديد من المجالات.

صقر غباش
التشيك
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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