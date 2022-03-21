نهيان بن مبارك: علاقات استراتيجية راسخة بين الإمارات والدومينيكان

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي» في قصره جوليو سيمون كاستانوس زوين سفير الدومينيكان لدى الدولة. ورحب معاليه - في بداية اللقاء - بسفير جمهورية الدومينيكان وبحثا علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان الصديقة وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما. وأكد معاليه أن الإمارات والدومينيكان ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطوراً مستمراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من النماء والرخاء.