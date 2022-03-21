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محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الأم السلام والسكينة وصمام أمان المجتمعات
محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الأم السلام والسكينة وصمام أمان المجتمعات
22 مارس 2022 01:20

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والدته بمناسبة يوم الأم العالمي.
وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «لطيفة في اللغة: المرأة الناعمة.. الرقيقة.. الرفيقة.. النادرة، لطيفة في الحياة: هي أمي.. أجمل.. وأنعم.. وأرق.. وأرفق إنسانة في حياتي.. كل ابن يتحدث عن السلام والسكينة في وجه أمه.. لكن أمي كانت كلها سلاماً وسكينة.. ما زلت أشعر بفقدها حتى بعد 40 عاماً».
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جميع الأمهات في دولة الإمارات وحول العالم بمناسبة يوم الأم.
وقال سموه في رسالة وجهها عبر «تويتر» إلى جميع الأمهات: «الأم رمز لكل ما هو طيب وجميل في هذه الحياة، تعطي بلا حدود وتربي الأجيال وأم الأبطال الشهداء وصمام أمان المجتمعات، نحيي كل أم تحمل مسؤولية عظيمة في تربية أبنائها جيل المستقبل، وإعدادهم ليسهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم ويواجهون تحديات المستقبل بالعمل والعمل. وفي يوم الأم وفي كل الأيام تتجدد مشاعر الحب والعرفان لأمهاتنا، أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا برهن».

محمد بن راشد
محمد بن زايد
يوم الأم العالمي
الإمارات
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